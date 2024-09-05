المؤبد لعاطل لاتجاره فى الحشيش وحيازة سلاح أبيض بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المؤبد على عاطل لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8286 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1363 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد ى ا"، 27 سنة، عاطل، مقيم مدينة ابن الحكم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 11 / 5 / 2024، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أن المتهم أحرز سلاح أبيض "مطواة" دون ترخيص.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة أنه تم ضبط المتهم ممسكا بيده سلاحا أبيض "مطواة"، وأمامه علبة صاج داخلها قطع للحشيش المخدر يقوم بتجزئتها بالسلاح الأبيض، وبفض العلبة عثر داخلها علي 8 قطع للحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر علي باقي المضبوطات وبمواجهته عزي قصده الإتجار بالمواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته وتجزئة المواد المخدرة، والمبلغ المالي حصيلة تلك التجارة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.