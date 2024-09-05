الأرصاد: تحسن نسبى فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تحسن نسبي فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى الظل على مناطق الجمهورية:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 33 درجة

السواحل الشمالية 31 درجة

جنوب سيناء 38 درجة

شمال الصعيد 35 درجة

جنوب الصعيد 39 درجة

ويشهد اليوم الخميس، طقسا حارا رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28.