اليوم السابع
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الخميس، 05 سبتمبر 2024 01:15 ص
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أخبار × 24 ساعة.. نمو استثمارات الزراعة فى خطة التنمية الاقتصادية 20%

الخميس، 05 سبتمبر 2024 12:14 ص
أخبار × 24 ساعة.. نمو استثمارات الزراعة فى خطة التنمية الاقتصادية 20% استصلاح الأراضى - أرشيفية

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وزارة التخطيط

استثمارات الزراعة

خطة التنمية الاقتصادية

الاقتصاد المصرى

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