أخبار × 24 ساعة.. نمو استثمارات الزراعة فى خطة التنمية الاقتصادية 20%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التخطيط: نمو استثمارات الزراعة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 20%

تصل للفصل لمدة عام.. "التعليم" تحدد مخالفات الطلاب وعقوباتها خلال العام الدراسى

وزير التموين يوجه بانتظام توريد المكرونة على البطاقات وتوافر الأرز بالأسواق

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين موقف عدد من المشروعات المتعثرة

اليوم آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2024.. ووزارة التموين تدرس المد شهر

إعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024 خلال أيام قليلة

وزير البترول: حزمة الحوافز الجديدة تستهدف تشجيع الشركاء الأجانب على زيادة البحث

وزارة الأوقاف تعلن برنامج أنشطة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 1446هـ