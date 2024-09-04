اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على عمته الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:53 م
ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على عمته الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدى ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود وذلك عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء.

33333
ولى العهد يؤدى صلاة الجنازة على الاميرة لطيفة

وكان الديوان الملكى السعودي ، أمس الثلاثاء، نعي شقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.

وقال ديوان الملكي السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها الأربعاء، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف الديوان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".


22222
صلاة الجنازة

 







ولى العهد السعودى

السعوديه

الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز

وفاه الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز

الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة