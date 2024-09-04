ولى العهد السعودى يؤدى صلاة الجنازة على عمته الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز

وكالات الأنباء

أدى ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، صلاة الجنازة على الأميرة لطيفة بنت عبدالعزيز آل سعود وذلك عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء.



ولى العهد يؤدى صلاة الجنازة على الاميرة لطيفة

وكان الديوان الملكى السعودي ، أمس الثلاثاء، نعي شقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود.

وقال ديوان الملكي السعودي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس": "انتقلت إلى رحمة الله تعالى الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها الأربعاء، بعد صلاة الظهر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف الديوان: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".