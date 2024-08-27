‫وزارة الزراعة: تطهير 7301 كيلو متر مساقي على مستوى الجمهورية

كتبت أسماء نصار



تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود وأعمال المرور على المساقي الخصوصية لدى المزارعين، وتطهيرها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإطلاق حملات كبرى تشمل كافة قرى الجمهورية لتطهير المساقي، ضمن خطة الوزارة لدعم المزارعين.

وأصدرت الوزارة تقريرًا رسميًا، استعرضت خلاله ما تم من جهود لتطهير المساقى، وذلك من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، والإصلاح الزراعى، وقطاع الاستصلاح، فضلاً عن جهاز مشروعات تحسين الأراضى والادارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية.

ووفقا للتقرير، تم الانتهاء من أعمال تطهير حوالى 7301 كم مساقي على مستوى محافظات الجمهورية، فضلا عن حوالي 9543 مسقى اخرى، وذلك من خلال الجهود المشتركة بين مديريات الزراعة والجهات والهيئات المعنية بالوزارة.

وفي سياق متصل وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإستمرار حملات دعم المزارعين، واستكمال عمليات تطهير المساقي، فضلا عن عمليات المكافحة، ومتابعة الحقول والتواصل مع المزارعين، والعلاج الفوري والسريع لأي مشاكل تواجههم، فضلا عن تكثيف جهود الإرشاد الزراعي، وتقديم الدعم الفني المستمر للمزارعين.

