إزالة 12 حالة تعد على الأراض الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 1820 متر بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ،ومنع أى تعدى جديد نهائيا، مشددة على سرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات.

وأكدت محافظ البحيرة، التنسيق بين كافة الجهات المعنية و قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمنع التعدي على الاراضى مرة أخرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة ، وحماية الرقعة الزراعية.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات بنطاق المراكز المختلفة عن إزالة 12 حالة تعدى مخالف للقانون على مساحة 1820متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.