وزارة الأوقاف تعلن برنامج أنشطة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 1446هـ

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الأوقاف عن برنامج أنشطتها خلال الاحتفال بالمولد النبوى الشريف 1446هـ بمساجد آل البيت (رضى الله عنهم)، وذلك ضمن أكبر خطة دعوية تطلقها وزارة الأوقاف طوال شهر ربيع الأول، احتفالا بالمولد النبوى الشريف، وذلك على النحو التالي:

1- مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضى الله عنه):-

• الأسبوع الأول: تنفيذ أسبوع ثقافى بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل فى كل يوم من الأيام الثلاثة التى يقام بها النشاط.



• الأسبوع الثاني: تنفيذ ندوة ثقافية كبرى يوم الأحد بعد المغرب بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل، مع إقامة أمسية ابتهالية يوم الجمعة بعد المغرب من نفس الأسبوع.



• الأسبوع الثالث: تنفيذ أسبوع ثقافى بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل فى كل يوم من الأيام الثلاثة التى يقام بها النشاط.



• الأسبوع الرابع: تنفيذ ندوة ثقافية كبرى يوم الأحد بعد المغرب بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل، مع إقامة أمسية ابتهالية يوم الجمعة بعد المغرب من نفس الأسبوع.



2- مسجد السيدة نفيسة (رضى الله عنها) :-

• الأسبوع الأول: تنفيذ ندوة ثقافية كبرى يوم الأحد بعد المغرب بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل، مع إقامة أمسية ابتهالية يوم الجمعة بعد المغرب من نفس الأسبوع.



• الأسبوع الثاني: تنفيذ أسبوع ثقافى بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل فى كل يوم من الأيام الثلاثة التى يقام بها النشاط.



• الأسبوع الثالث: تنفيذ ندوة ثقافية كبرى يوم الأحد بعد المغرب بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل، مع إقامة أمسية ابتهالية يوم الجمعة بعد المغرب من نفس الأسبوع.



• الأسبوع الرابع: تنفيذ أسبوع ثقافى بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل فى كل يوم من الأيام الثلاثة التى يقام بها النشاط.

3- مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها):

• الأسبوع الأول: تنفيذ أسبوع ثقافى بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل فى كل يوم من الأيام الثلاثة التى يقام بها النشاط.



• الأسبوع الثاني: تنفيذ ندوة ثقافية كبرى يوم الأحد بعد المغرب بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل، مع إقامة أمسية ابتهالية يوم الجمعة بعد المغرب من نفس الأسبوع.



• الأسبوع الثالث: تنفيذ أسبوع ثقافى بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل فى كل يوم من الأيام الثلاثة التى يقام بها النشاط.



• الأسبوع الرابع: تنفيذ ندوة ثقافية كبرى يوم الأحد بعد المغرب بمشاركة كبار العلماء (اثنين فأكثر من العلماء) على أن يتواجد قارئ ومبتهل، مع إقامة أمسية ابتهالية يوم الجمعة بعد المغرب من نفس الأسبوع.