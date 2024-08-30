وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 7 مساجد فى 6 محافظات

كتب لؤى على

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 30 أغسطس 7 مساجد، في إطار خطتها لـ إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 5 مساجد جديدة، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 135 مسجدًا، منها 108 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و27 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12216 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 19 مليارًا و 94 مليون جنيه.

ومما يستحق الذكر أن هذه المشروعات بدأت وتم تنفيذ غالب مراحلها في عهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق.

ففي مديرية أوقاف بني سويف تم إحلال وتجديد مسجد حلو، عزبة حلو، طحا بوش، ناصر.

وفي مديرية أوقاف الفيوم تم إحلال وتجديد مسجد القدوس، العزب، مركز الفيوم.

وفي مديرية أوقاف المنيا تم إحلال وتجديد مسجد المرح، عزبة المرح، مركز المنيا.

وفي مديرية أوقاف الشرقية تم إحلال وتجديد مسجد بيبرس، قرية أولاد مهنى، بلبيس.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر تم إنشاء مسجد زيد بن حارثة، خور رحمي، رأس غارب.

وفي مديرية أوقاف الجيزة تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن، المنصورية، كرداسة، و مسجد العمدة، سقارة، بدرشين.