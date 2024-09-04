موعد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس IPS الرسمية الدولية

كتب محمود طه حسين

ينطلق العام الدراسى الجديد 2024- 2025 بـ المدارس الرسمية الدولية IpS والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 8 سبتمبر الجارى، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك 27 مدرسة رسمية دولية IpS، بالإضافة إلى 3 مدارس مصرية دولية تمنح شهادة البكالوريا الدولية فى الشيخ زايد والتجمع والمعراج بالمعادى، ويوجد قرابة 10 آلاف طالب وطالبة بهذه المدارس .



وأوضحت الوزارة، أن المدارس الرسمية الدولية تحظى برعاية القيادة السياسية؛ لتقديم خدمة تعليمية متميزة، وهناك إقبال كبير على هذه المدارس، لذلك تستهدف الوزارة التوسع فى أعداد هذه المدارس خلال المرحلة المقبلة؛ لتصبح 200 مدرسة معتمدة، وتقدم المدارس الرسمية الدولية (IPS) نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث أن هذه المدارس تدعم (النظام البريطاني – البكالوريا الدولية)، كما أن الدراسة بهذه المدارس وصلت للصف السادس الابتدائي، لذا تتطلع الوزارة بالتعاون مع كامبريدج لإجراء تقييم لطلاب هذه المدارس، وكذلك عمل توأمة بين هذه المدارس وبعض المدارس البريطانية.