قرارات التعليم استعدادا للعام الدراسي الجديد.. تعرف على التفاصيل

كتب محمود طه حسين

اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارات مهمة استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر أن يبدأ 21 سبتمبر الجارى، كالتالى:

- عودة الامتحانات للصف الثالث الابتدائي حيث يتم تقييم الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى السادس الابتدائي بامتحانات بواقع 3 اختبارات فى الفصل الدراسي الواحد.

- تقييم التلاميذ فى الصفوف الأول والثانى الابتدائي بواجبات أسبوعية وشهرية لقياس مهارات للطلاب وتحقيق نواتج التعلم كما يجب حضور التلاميذ 60% من أيام الدراسة الفعلية.



- مناهج التعليم فى المرحلة الابتدائية مطورة من رياض الأطفال حتى السادس الابتدائي وتعتمد على المهارات الأساسية والمعارف والأنشطة لإكساب التلاميذ المهارات وأيضا بناء الشخصية، كما أكدت وزارة التعليم أن مناهج المرحلة الابتدائية كما هى دون تغيير مع الحرص على أن تكون مناسبة لزمن الدراسة.

- أعلنت التعليم مناهج الصف الأول الإعدادى المطورة عبر موقعها الإلكتروني حيث يتاح للطلاب تحميلها من موقع الوزارة .

- تدريس اللغة العربية الزامى على رياض الأطفال بالمدارس الدولية.

- يدرس الطلاب من الصف الأول حتى الثالث الابتدائي بالمدارس الدولية بشكل الزامى اللغة العربية والدين .

- تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الزامى على الطلاب من الصف الرابع حتى التاسع بالمدارس الدولية.

- يدرس طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الدولية التاريخ واللغة العربية والتربية الدينية ويخصص 20% من درجة العربى والتاريخ تضاف للمجموع الكلى لدرجات الطالب.

- يدرس طلاب الصف الأول الثانوي العام 6 مواد بدلا من 10 مع بداية العام الدراسي الجديد 2024,2025.



- يدرس طلاب الصف الثانى الثانوى العام 6 مواد بدلا من 8، كما يدرس طلاب الثانوية العامة 5 مواد فى كل شعبة .

- فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تغيير المسمى الوظيفي لتسكين المعلمين على وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية.

- فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العمل بالحصة مقابل 50 جنيها للحصة الواحدة، مع محاسبة المعلم ماديا والذى يتجاوز نصابه القانونى للحصص الدراسية مقابل 50 جنيها للحصة.