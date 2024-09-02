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وزارة التعليم: المناهج ستكون مناسبة لأيام الدراسة لتحقيق الاستفادة منها

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 07:00 ص
وزارة التعليم: المناهج ستكون مناسبة لأيام الدراسة لتحقيق الاستفادة منها وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المناهج الدراسية لصفوف الدراسية المختلفة بالعام الدراسي الجديد ستكون مناسبة لأيام الدراسة الفعلية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة العلمية من هذه المناهج، وسيكون لدى المعلم الوقت الكافى لشرح المقررات الدراسية بشكل مناسب،  موضحة أن هناك إعادة هيكلة للمناهج الدراسية فى كثير من الصفوف الدراسية وتم إعادة النظر فى المحتوى العلمى والدراسى للطلاب فى جميع الصفوف وتخفيف بعضها لتناسب أيام الدراسة وأيضا مع الحفاظ على نواتج التعلم الحقيقة للدروس خاصة مناهج المرحلة الثانوية.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بـ المدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر المقبل وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

 







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