معرض مصر الدولى للطيران يواصل استقبال الزوار لليوم الثانى.. صور

كتب محمود عبد الغني - رحاب نبيل

توافد عدد كبير من الزوار وممثلي الشركات علي معرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين الدولي لليوم الثاني علي التوالي.

وشهدت أجنحة الشركات المختلفة المشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، إقبال كبير من الزوار المشاركين في المعرض، وممثلي الشركات الرائدة في مجال صناعة الطيران والفضاء ورواد المعرض وممثلي وسائل الإعلام.

وشاركت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في معرض مصر الدولي الأول للطيران والفضاء بمطار العلمين الدول، وذلك من خلال جناح لكلا من شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران لعرض الإمكانيات التشغيلية والخدمات والتكنولوجيا التى تقدمها تلك الشركات في هذا المحفل الدولي الهام.

يشارك في المعرض أكثر من 100 دولة، وما يزيد عن 300 شركة وجهة من أكبر شركات مصنعى الطائرات وصناعات الفضاء حول العالم، وبحضور العديد من خبراء صناعة الطيران والفضاء والدفاع من مختلف أنحاء العالم، ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران المدني.

ويوفر معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولي منصة مثالية تعرض به عدد كبير من طرازات الطائرات المختلفة مدنية- عسكرية –موجهة بساحة العرض المكشوف، وعروض جوية احترافية لنخبة من فرق الاستعراضات الجوية العالمية، فى أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.



معرض مصر الدولى للطيران



معرض الطيران الدولى



معرض مصر الدولى للطيران



نماذج من معرض مصر الدولى للطيران



معرض مصر الدولى للطيران



معرض مصر الدولى للطيران