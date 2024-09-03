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مد التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين 1و2 للقبول بالجامعات للغد

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 12:53 م
مد التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين 1و2 للقبول بالجامعات للغد التنسيق - ارشيفية
محمد صبحى

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وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة للقبول بـ الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتقليل الاغتراب حتى الآن.

ويمكن للطلاب التقديم بمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني وذلك من خلال الرابط التالي: https://tansik.digital.gov.eg

ويُتاح للطلاب تقليل الاغتراب من خلال معامل الحاسب الآلي المُتاحة بكافة الجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق؛ لاستقبال الطلاب ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني، كما يتاح للطلاب إدخال رغباتهم لتقليل الاغتراب من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وعلى أبنائنا الطلاب استغلال فرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الأربعاء الموافق 4 سبتمبر إيذانًا بانتهاء مرحلة تقليل الاغتراب.

 







تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب 2024

تنسيق تقليل الاغتراب

تنسيق

موعد تقليل الاغتراب

موقع تقليل الاغتراب

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التنسيق

موقع تقليل الاغتراب 2024

فتح تقليل الاغتراب

شروط تقليل الاغتراب

موقع التنسيق

تقليل الاغتراب للمرحلة الثانية

موقع التنسيق تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب

تقليل الاغتراب المرحله الثانيه

موعد فتح تقليل الاغتراب

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لينك تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب بتظهر بعد كام يوم

ازاي اعمل تقليل اغتراب

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موعد فتح تقليل الاغتراب 2024

تنسيق الجامعات

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رابط موقع التنسيق

اليوم السابع بلس




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