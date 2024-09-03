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نتيجة تقليل الاغتراب 2024.. استمرار إتاحة موقع التنسيق لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 08:00 ص
نتيجة تقليل الاغتراب 2024.. استمرار إتاحة موقع التنسيق لتسجيل الرغبات موقع التنسيق
كتب ـ محمد صبحى

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حدد الجدول الزمنى لأعمال مرحلة تقليل الاغتراب، اليوم الثلاثاء، موعدا لغلق موقع التنسيق الإلكترونى وتسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات بين الكليات"، حيث تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق للتقدم بالمرحلة، يوم الخميس الماضى فى ضوء الـ10% من الطلاب.

ويواصل الطلاب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى حتى مساء اليوم بحسب الجدول الزمنى لأعمال مرحلة تقليل الاغتراب.

ومن المقرر أن يبدأ مكتب التنسيق فرز رغبات الطلاب بعد غلق موقع التنسيق الإلكترونى وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة.

كان أكد مصدر من مكتب التنسيق، أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى منذ انطلاق أعمال مرحلة تقليل الاغتراب بلغ حوالى 50 ألف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق

وأوضح مكتب التنسيق ضوابط العمل فى مرحلة تقليل الاغتراب، وأن يكون التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل لها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، وأن يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق فقط.

فيما يتيح موقع التنسيق الإلكترونى باب التقدم لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الذين استنفدوا الرغبات وكذلك الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى.

وأوضح مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى 14175 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية، بالإضافة إلى وجود 5154 من طلاب تنسيق المرحلة الثانية استنفدوا الرغبات، وذلك لتدوين رغبات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم على موقع التنسيق.







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