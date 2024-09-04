محافظ دمياط يتفقد الاستاد الرياضى للوقوف على وضعه وآلية تطويره

دمياط معتز الشربينى

تفقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، رافقته المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، استاد دمياط الرياضى ، وذلك خلال جولتهما اليوم.

وأكد المحافظ أن زيارته للاستاد جاءت للوقوف على الوضع الحالي له، بعد أن تم إسناد أعمال تطويره لإحدى الشركات، منذ عدة سنوات ، وأشار إلى أن المحافظة حريصة على وضع حلول جذرية لأى معوقات تواجه أعمال تطويره، للبدء فى التنفيذ و تحقيق الاستغلال الأمثل للاستاد و استعادة دوره .

وأكد " محافظ دمياط " أنه تم وضع خطة التطوير ضمن أولويات العمل باعتباره مطلب أساسى لأبناء دمياط، حيث لفت إلى أنه سيتم التواصل مع وزارة الشباب والرياضة لوضع خطة عاجلة لذلك .