محافظ الوادى الجديد: فرص عمل أكثر من 2000 خريج بأكبر محطة طاقة شمسية بالداخلة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن الدكتور دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، البدء فى إعداد وتدريب كوادر فنية من أبناء المحافظة؛ تمهيدًا لتأهيلهم لأكثر من 2000 فرصة عمل سيتم الإعلان عنها بمشروع إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية بمركز الداخلة بطاقة 900 ميجاوات بشراكة مصرية إماراتية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم، بحضور اللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على جاهزية المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد وإنهاء كافة إجراءات ندب المعلمين وسد العجز بالتخصصات المختلفة على مستوى المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية ب 50 مدرسة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأصدر الزملوط - خلال الاجتماع- عددًا من التوجيهات جاء أهمها انتقال كافة العاملين بالجهات الحكومية لمقر المجمع الحكومى المميكن للمحافظة قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى، باستثناء بعض المكاتب والوحدات التى تتعامل مع الجمهور، وتكليف إدارة المواقف بتوفير خطوط سير من أحياء المدينة للعاصمة، وتنظيم اشتراكات بدعم 50% من المحافظة للراغبين فى الاشتراك.

وأضاف المحافظ أنه جرى التوجيه بالتوسع فى التعاقدات بين المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية ووحدات العلاج عن بُعد بالمحافظة؛ لتوفير الخدمة الطبية اللازمة وخاصة بالتخصصات الطبية غير المتاحة.