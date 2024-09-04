محافظ الوادى الجديد يقرر حظر انتظار سيارات النقل الثقيل داخل الكتل السكنية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حظر انتظار سيارات النقل الثقيل داخل الكتل السكنية وتخصيص ساحات انتظار مجانية بأماكن مناسبة؛ حمايةً لسلامة المواطنين، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، اليوم، بحضور اللواء محمد حامد مدير أمن المحافظة، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على جاهزية المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد وإنهاء كافة إجراءات ندب المعلمين وسد العجز بالتخصصات المختلفة على مستوى المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية بـ50 مدرسة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.

وأصدر الزملوط - خلال الاجتماع- عددًا من التوجيهات جاء أهمها انتقال كافة العاملين بالجهات الحكومية لمقر المجمع الحكومى المميكن للمحافظة قبل نهاية شهر سبتمبر الحالى، باستثناء بعض المكاتب والوحدات التى تتعامل مع الجمهور، وتكليف إدارة المواقف بتوفير خطوط سير من أحياء المدينة للعاصمة، وتنظيم اشتراكات بدعم 50% من المحافظة للراغبين فى الاشتراك.