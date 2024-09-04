محافظة بنى سويف تساهم فى إعادة إعمار الجزء المتضرر بالمطرانية بسبب الحريق

بنى سويف - هانى فتحى

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف" اليوم" المطرانية بمدينة بني سويف، حيث استقبله نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها، للوقوف على مستجدات الوضع ومتابعة الإجراءات المنفذة حيال إصلاح ما خلفه الحريق الذي حدث "منذ أيام" بالدور الأرضى بمبنى خدمي تابع لمبنى المطرانية، وتمت السيطرة عليه دون أية خسائر في الأرواح.

أعرب المحافظ عن كامل تضامنه مع الآباء والقساوسة وكل شعب الكنيسة، مؤكدا على أنه بالرغم من أن هذه الواقعة قد أحزنت كلَ أبناء المحافظة، إلا أنها في نفس الوقت أظهرت معدن شعب بني سويف الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة الوطنية، عندما تكاتف الجميع بدافع من حس وطني وروح مصرية أصيلة، للمساعدة في إخماد الحريق، مؤكد أن مصر كانت ومازالت وستبقى رمزاً للأمن والأمان وأيقونة للمحبة، تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال الزيارة قام المحافظ بتقديم مساهمة مادية كتبرع ومشاركة من شعب بني سويف في إعادة وترميم وإصلاح تداعيات الحريق بالمطرانية، لتكون بمثابة رسالة تضامن وتأكيد على روح المحبة والإخاء، خاصة وأنها موجهة لإعمار بيت كبير لكل مواطن سويفى.

من جهته، أعرب أسقف بنى سويف عن تقديره للمحافظ"د. محمد هاني غنيم"لهذه اللفتة الطبية والزيارة الكريمة التي تجسد قيم ومعانى المحبة والإخاء وتبرز العلاقة الوطيدة بين نسيج الشعب المصري على مر التاريخ والعصور، مؤكدا أن هذه المشاعر الأخوية النبيلة ليست بجديدة على أبناء الشعب المصري، الذي يعيش فيه الجميع أخوة مترابطين على قلب رجل واحد فى كل الأوقات.



زياة المحافظ للأنبا غبريال مطران بنى سويف



زياة المحافظ للأنبا غبريال مطران بنى سويف



زياة المحافظ للأنبا غبريال مطران بنى سويف



زياة المحافظ للأنبا غبريال مطران بنى سويف



زياة المحافظ للأنبا غبريال مطران بنى سويف



زياة المحافظ للأنبا غبريال مطران بنى سويف



زياة المحافظ للأنبا غبريال مطران بنى سويف