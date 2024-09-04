قائد القوات الجوية الأمريكية: حرصنا على المشاركة بمعرض الطيران بالعلمين

كتب أحمد مصطفى وزكى القاضى

قال الجنرال ديريك فرانس قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية، إن انطباعه عن معرض الطيران بالعلمين، انطباع عظيم لتنظيم مصر أول معرض جوى، قائلا" كنت أعتقد أن المعرض سيكون على مستوى اقليمى، لكني رأيت ان هناك مشاركة عالمية، وأثارت اهتمامي لحد بالغ"

وأضاف قائد القوات الأمريكية ان هناك تعاونا كبيرا مع القوات المسلحة المصرية، مثل مناورات النجم الساطع وغيرها، وكذلك هناك تعاون مع القوات الجوية المصرية، و نقوم حاليا بزيادة تلك العلاقة في تلك الفترة، مشيرا إلى أن تواجدنا في المعرض يدعم التعاون مع القوات المصرية.

وأوضح قائد القوات الجوية الأمريكية المركزية، أن المشاركة في معرض العلمين تعبر عن رؤية استثمار في المستقبل بالمنطقة ومصر، وهناك شراكات واضحة مع الجانب المصرى، ومشاركتنا تعني علاقات متزايدة مع مصر، وتطويرها، وزيارة المعرض تعني لنا توسع في الشراكة وتعميقها وتطويرها خلال السنوات المقبلة.

وأكد قائد القوات الجوية المركزية الامريكية، ان العنصر البشرى هام جدا في القوات الجوية، ولذلك مع التطوير، سيكون موجودا ايضا، ووجه سوالا الى الزميل أحمد مصطفى، من اليوم السابع " هل يطمئن لطائرة بدون طيار يستقلها للولايات المتحدة"، موكدا بانه لا يرغب بالاستغناء عن الطيارين.

ووجه رسالة عن المعرض قائلا: "لا شك ان المعرض يقدم خدمة كبيرة، منها بناء شراكات، وهناك تواصلا شخصيا مع القادة المختلفين، وإجراء حوار مع الكافة، وهو فرصة بالغة للشركات لعرض منتجاتها".

وحول مدينة العلمين، أكد قائد القوات الجوية الأمريكية، أنه خلال تحليقه فوق المدينة وتجوله بالسيارة، قد شاهد مدينة تنمو بسرعة بالغة، ولها شهرة وشواطئ خلابة.

وأوضح أن هناك تكلفة في حضور الطائرات والطيارين والزوار، لكنه استثمارا ويعتمد على الشراكات التي نبنيها، وهو ثمن بسيط تدفعه القوات الجوية، ولن يتردد في عمله، مؤكدا التزامه بالحضور لأنه امرا مهما، قائلا" أرى مصر حجر الزاوية في هذه المنطقة، ولذلك كان مهم حضورنا".

وكشف قائد القوات الجوية المركزية الامريكية، ان القوات الجوية تشارك ب 4 طائرات، و120 فردا، كما ان لديهم فرقة موسيقية تصدح في المهرجان.