فى ثانى أيام معرض مصر الدولى.. عروض فى سماء العلمين وسط إقبال من الزائرين

كتب أحمد مصطفي - محمود عبد الغني - رحاب نبيل تصوير كريم عبد العزيز

شهد مطار العلمين الدولى، اليوم الأربعاء، فى اليوم الثانى لانطلاق معرض مصر للدولى للطيران والفضاء 2024، توافدا ملحوظا على أجنحة الشركات المختلفة من مختلف الجنسيات ووقعت عدد من الشركات اتفاقيات.

كما شهدت سماء مدينة العلمين، عروضا جوية من جانب الشركات وصناع الطيران المشاركون فى المعرض فى نسخته الأولى بإفريقيا والشرق الأوسط، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمطار العلمين بمدينة العلمين الجديدة، والذى من المقرر أن تستمر فعالياته حتى يوم 5 سبتمبر الجاري.

وحازت العروض على إعجاب كافة المشاركين فى المعرض الذين راحوا يلتقطون الصور والفيديوهات للطائرات فى سماء العلمين.

وقام الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية فى ثانى أيام المعرض لجميع الأجنحة التابعة لوزارة الطيران المدنى، وأكد أن ما شهده العالم فى فعاليات المعرض يؤكد على أن مصر قادرة على استضافة مثل هذه الاحداث والمحافل الدولية المتخصصة فى كافة المجالات ومن بينها مجال الطيران والفضاء، كما يدعم أيضًا من مكانتها كمركز إقليمى للطيران بأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الحفنى أن المعرض يُعد إضافة جديدة وخطوة واعدة تضاف لجهود الدوله المصرية بشكل عام ولمدينة العلمين الجديده بشكل خاص كواجهة سياحية جاذبة؛ لاسيما فى ضوء الطفرة العمرانية الشاملة التى شهدتها المدينة فى وقت وجيز بفضل جهود الحكومة المصرية ودورها المؤثر والفعال فى اللحاق بتنميتها كبقعة تنموية جديدة تساهم فى تعزيز الاقتصاد القومى المصري.

وفى السياق ذاته شهدت أجنحة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لكلا من شركة ميناء القاهرة الجوى و الشركة المصرية للمطارات وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران بحضور قيادات القابضة للمطارات والشركات التابعة إقبالا كبيرا من الزائرين.

وقام على التونسى سكرتير عام المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا بزيارة جناح الشركة القابضة بالإضافة إلى وفد من طلبة جامعة الإسكندرية وعددا كبيرا من ممثلى وسائل الإعلام وغيرهم من رواد المعرض ومن المقرر أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات التابعة للشركة القابضة والشركات المشاركة فى المعرض.

وتعرض جميع الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى أمام زائريها من جميع دول العالم أحدث أنشطتها وخدماتها وقدراتها التكنولوجية المتطورة فى مجال الطيران المدني؛ فضلا عن استعراض أحدث مُعدات وتقنيات وأنظمة الطيران، كخطوة حاسمة فى مسيرة مصر نحو تعزيز مشاركتها فى مجال النقل الجوى واستكشاف الإمكانيات اللامحدودة التى يوفرها هذا المجال الحيوى أمام المشاركين من قادة الصناعة والأطراف المعنية ذات الصلة وخلق فرص شراكات جديدة تشكل مستقبل صناعة النقل الجوى العالمية.

ويعتبر المعرض حدثا عالميا فريدا من نوعه فى مجال الطيران والفضاء، فى أفريقيا والشرق الأوسط، بمشاركة دولية واسعة شملت أكثر من 100 دولة و300 شركة وجهة من مصنعى الطيران والفضاء حول العالم حيث يستعرض عدد كبير من الطائرات مختلفة الطرازات (مدنية وعسكرية وموجهة)، وبحضور وفود من مختلف دول العالم و نخبة من وزراء الطيران والنقل ورؤساء المنظمات الدولية وهيئات وسلطات الطيران المدنى ولفيف من رؤساء شركات الطيران العالميه ووكالات الفضاء والشخصيات البارزة فى مجال الطيران والفضاء من مختلف دول أفريقيا والشرق الأوسط.