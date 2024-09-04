غدا انطلاق معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بمدينة نصر بتخفيضات تصل 30%

كتب مدحت وهبة

ينطلق معرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بمدينة نصر غدا الخميس بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بمدينة نصر بأرض المعارض ويستمر حتى 20 سبتمبر الجارى بمشاركة 180 عارضا، ويوفر العارضين المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من الأسواق الأخرى وقد تتراوح من 20 إلى 30 %

كما توفر الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، وتستهدف معارض "أهلا مدارس توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، بمشاركة كبرى شركات القطاع العام والعارضين لتوفير جميع المستلزمات من "ملابس واحذية وشنط مدرسية وزى مدرسي وكشاكيل وكراسات وأقلام وكل ما يلزم من أدوات بأسعار مخفضة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت انه في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة بهدف التسهيل علي المواطنين وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، تقدم الوزارة بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد المصري نسبة خصم 50٪ على أسعار جميع الخدمات البريدية الداخلية في معرض "أهلاً مدارس" في القاهرة وجميع المحافظات.