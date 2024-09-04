اليوم السابع
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ضبط 110 حالات مخالفة لتعريفة "السرفيس" وخطوط السير بالجيزة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:51 م
ضبط 110 حالات مخالفة لتعريفة "السرفيس" وخطوط السير بالجيزة حملة على مواقف السرفيس بالجيزة
كتبت – مرام محمد

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شدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمواصلة حملات القضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذها جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمعاونة الإدارة العامة للمرور بالجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير، ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات.

وأسفرت الحملات على مدار يومين من ضبط 110 حالات مخالفة متنوعة لسائقين، شملت تقسيم خطوط السير وعدم الالتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.

وشملت الحملات شوارع ومحاور (جامعة الدول، السودان، جامعة القاهرة، الدقى، البطل أحمد عبدالعزيز، فيصل، المشابك، ربيع الجيزي، العشرين، مزلقان ناهيا وأرض اللواء، اللبينى، الملكة، المساكن).







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