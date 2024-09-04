ضبط مصنع يعيد تعبئة زيوت سيارات مقلدة لعلامات تجارية مشهورة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية مصنعا يُدار بدون ترخيص لإعادة تعبئة زيوت محركات السيارات مقلدة لعلامات تجارية مشهورة، خلال حملات تفتيشية بنطاق مركز أبو كبير.

تشكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية عاطف مرقص ومحمد قورة المفتشين بالرقابة بالاشتراك مع حملة قطاع وسط الشرقية للمرور على الأنشطة التجارية والأسواق، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يعمل بدون ترخيص ويقوم بإعادة تعبئة زيوت محركات السيارات واستخدام علامات تجارية مشهورة تخص الغير لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 13281 جنح أبو كبير وضبط كمية قدرها 800 لتر والجراكن الفارغة.