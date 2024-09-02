تحرير 3034 محضرا خلال الحملات التموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديرية تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حمايه المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي، شن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (3034 ) محضراً منها (2159) محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتحرير (875) محضراً خلال حملات رقابية على الأنشطة التجارية بالأسواق لعدم الاعلان عن الأسعار والبيع بأسعار ازيد من السعر الرسمي وإدارة النشاط بدون ترخيص.

يذكر أنه خلال الحملات التموينية والرقابية علي الأسواق التي تم شنها خلال الشهر الماضي، تمكنت من ضبط سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي منها 7 طن و850 كيلو دقيق و544 كيلو زيت و100 كيلو سكر و400 كيلو سمنه و240 كيلو مجمدات و12 كيلو شاى و150 كيلو بطاطس مجمدة ، كما تم ضبط سلع غير غذائية منها 1200 لتر سولار و19 طن سماد وطن و500 كيلو ذرة و90 علبة سجائر.