رفع 20 ألف طن قمامة خلال شهر أغسطس فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقرير جهود الإدارة العامة لشئون البيئة وإدارة المخلفات والرصد البيئى بالديوان العام فى رفع القمامة ونواتج الهدم من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحى والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة، حيث تم الانتهاء من رفع 20 ألف طن قمامة ونواتج هدم خلال شهر أغسطس الماضى.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة أنه تم رفع 60 طن نواتج هدم بنطاق حى شرق و120 طن بنطاق حى غرب شبين الكوم، ورفع 1380 طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 2210 طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا ، وكذا إزالة 920 طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، 1550 طن في بركة السبع، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 2826 طن، فيما تم الانتهاء من رفع 710 طن من نواتج الهدم بمركز ومدينة تلا ، بالإضافة إلى رفع 340 طن بمدينة سرس الليان ، ورفع 350 طن بمركز السادات و 9 آلاف و 600 طن بنطاق مركز ومدينة أشمون ، ورفع 110 طن بنطاق مركز ومدينة الشهداء.

وأكد محافظ المنوفية أن قطاع البيئة من القطاعات الهامة التى حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية كون البيئة أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع في شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كل بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.