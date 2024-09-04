وزير العدل يفتتح محكمة قويسنا بعد تطويرها ورفع كفاءتها

افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الأربعاء مبنى محكمة قويسنا بعد تطويره، وذلك بحضور اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى يرافقه مساعدو وزير العدل المختصون وعدد من قيادات المحافظة.

يأتى ذلك نفاذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، واستمراراً للزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها وزير العدل.

واستهدفت أعمال التطوير رفع كفاءة المبني وقاعة المحاكمات الجنائية وتجهيزها بأنظمة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وكذلك قاعة المحاكمات المدنية، كما شملت أعمال التطوير مبنى لمحكمة الأسرة، وإنشاء مكتب أمامي لتسهيل الخدمة للمواطنين ، كذلك مقر المحكمة الجزئية ومقر النيابة العامة، واستراحة للسادة المحامين بعد تجديدها وتوسعتها.

كما تم افتتاح مقر جديد مطور للشهر العقاري والتوثيق بعد إنشائه ، وذلك في إطار خطة وزارة العدل بزيادة عدد المقار وميكنتها للتيسير علي المواطنين .

وعقب الافتتاح قام وزير العدل بجولة تفقدية داخل أروقة المبنى المكون من طابقين للاطلاع على أعمال التطوير التقى خلالها بالمحامين واستمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بسرعة فحصها والعمل على حلها و إزالة آية عقبات.

وفي ختام الجولة هنأ الوزير الحضور بقرب بداية العام القضائي الجديد، وأكد على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بهدف تكثيف كل الجهود لتحقيق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائماً .