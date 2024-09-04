"رحاب" تستعد للماجستير وتبيع الفطير المشلتت لمساعدة أسرتها بالشرقية.. صور

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أتقنت عمل الفطير المشلتت ليحقق لها هامش ربح يساعد فى تلبية احتياجات أسرتها رغم حفظها للقرآن الكريم وتخرجها من جامعة الأزهر وحصولها على دبلومة وتحضر للماجستير.

"اليوم السابع" التقى رحاب محمد السيد الرشيدى حاصلة على ليسانس دراسات إسلامية قسم اللغة العربية من قرية فرغان مركز ديرب نجم محافظة الشرقية والتى أكدت أنها حصلت بعد انتهاء كليتها على دبلومة وتعد للماجستير فهى مكافحة وتحب أسرتها البسيطة وتسعى لمساعدة أسرتها لتعيش فى مستوى يليق بهم.

وأضافت رحاب أنها بدأت فى تحفيظ القرآن الكريم لأهالى القرية دون الارتباط بسن للراغبين فى الحفظ وذاع سيطها بالقرية وأصبح عددا لا بأس به يحفظ القرآن الكريم، لافته إلى أن زوجها يساعدها فى كل شئ ويشجعها.

وأشارت إلى أنها قامت بشراء ماكينة فرز اللبن وأصبحت تنتج الزبدة الفلاحى وتنتج الجبن القريش وتبيع للأهالى ثم اتجهت لعمل الفطير المشلتت وأصبحت تجيد صناعته بشكل كبير.

وعن طريقة عمل الفطير المشلتت قالت: "إنها تقوم بوضع ملعقة كبيرة سكر ونصف ملعقة ملح ثم تذيبه فى ماء ثم نبدأ العجن بعد وزن كيلو وربع دقيق وبعد العجن تقطع إلى 4 قطع وتتركها فترة من 10 إلى 20 دقيقة ثم تبدأ فى الفرد ووضع الزبدة والقشدة كلما تم فرد جزء منها ثم يتم تطبيق العجينة المفرودة ووضعها فى مكان آخر ووضع باقى القطع بعد فردهم فى بعض، وقبل إدخال الفطيرة فى الفرن يتم تسخين الفرن لدرجة 200 درجة مئوية وإدخال الفطيرة ثم تهدئة النار حتى تستوى من الداخل والخارج وتظل فى الفرن مدة حتى تظهر أنها استوت وتخرج من الفرن بعدها وتترك حتى تبرد وبالهنا والشفا".



الفطير



فطير مشلتت



مع زوجها