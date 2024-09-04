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حصول الطالب فارس الدين على المركز الأول بنتيجة الدبلومات 2024 بعد تظلمه

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 01:14 م
حصول الطالب فارس الدين على المركز الأول بنتيجة الدبلومات 2024 بعد تظلمه مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت الصفحة الرئيسية لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن أن الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لـ تطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية هنأ الطالب "فارس الدين هاني قرني حميدة" خريج مدرسة we الشيخ زايد للتكنولوجيا التطبيقية والذي حصل على المركز الأول في شهادة الدبلومات الفنية على مستوى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد التقدم بتظلم والحصول على درجات مستحقة له.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، على موقع الوزارة عبر الرابط التالي:


https://nategafany.emis.gov.eg/
الجدير بالذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اعتمد نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى 2024، خلال الفترة الماضية بنسبة نجاح 70.9%.

وبلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 45 طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح 93.33٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان 9738 طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح 88.۰9٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة 70.9%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة 7 طلاب منهم 3 طالبات و4 طلاب، ومن محافظة السويس عدد 1 طالبة، ومن محافظة القليوبية عدد 1 طالبة، ومن محافظة البحيرة عدد 2 طالبة، ومحافظة المنوفية 1 طالبة، ومحافظة الوادى الجديد عدد 2 طالبة، ومن محافظة الجيزة عدد 2 طالبة، ومن محافظة الشرقية عدد 2 طالبة، ومن محافظة بورسعيد عدد 2 طالبة، ومن محافظة دمياط عدد 2 طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر عدد 1 طالب، ومن محافظة الدقهلية عدد 1 طالبة، ومن محافظة أسيوط عدد 2 طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ 790625 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين 786969 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين 558018 طالبا وطالبة.

 







وزارة التربية والتعليم

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3 أغسطس موعد بدء امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2024

مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني 2024

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