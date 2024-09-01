اليوم السابع
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مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن فتح التقدم للمرحلة الثانية للحاصلين على الإعدادية

الأحد، 01 سبتمبر 2024 10:41 ص
مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن فتح التقدم للمرحلة الثانية للحاصلين على الإعدادية مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، علي فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023/2024، للمرحلة الثانية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في عدد من المحافظات، بداية من اليوم 1 سبتمبر ولمدة أسبوع علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتضمن:

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.


 







وزارة التربية والتعليم

التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

التقدم للمرحلة الثانية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

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