مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن فتح التقدم للمرحلة الثانية للحاصلين على الإعدادية

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، علي فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023/2024، للمرحلة الثانية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في عدد من المحافظات، بداية من اليوم 1 سبتمبر ولمدة أسبوع علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتضمن:
- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.
- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.
- الالتحاق بالمعاهد الفنية.
- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.
المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية
- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.
- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.
- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.
- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.
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