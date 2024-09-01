مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعلن فتح التقدم للمرحلة الثانية للحاصلين على الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، علي فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023/2024، للمرحلة الثانية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية في عدد من المحافظات، بداية من اليوم 1 سبتمبر ولمدة أسبوع علي الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المسارات المتاحة للطلاب بعد التخرج من مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتضمن:

- الالتحاق بسوق العمل مباشرة.

- الالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

- الالتحاق بالمعاهد الفنية.

- الالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

المميزات التي يحصل عليها طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.- الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- الحصول على الزي المدرسي مجانًا.



