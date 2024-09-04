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وزارة التعليم تعلن عن شغل وظيفة وكيل للبعثة التعليمية بالصومال

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:16 ص
وزارة التعليم تعلن عن شغل وظيفة وكيل للبعثة التعليمية بالصومال وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن شغل وظيفة  وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال وذلك للعام الدراسي 2024/2025، مشيرا إلي أنه على من يرغب في شغل هذه الوظيفة من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية التقدم للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة بطلب لشغل هذه الوظيفة .

وحددت شروط التقدم وظيفة وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال:

- ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام  درجة تخصصية تعليم أو مدير إدارة بدرجة كبير درجة تخصصية تعليم  مع المامة باللغة الإنجليزية.

- ألا يزيد السن في  أكتوبر عن 56 سنة طبقا للقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2014.

- ألا يكون وقع علية أي جزاءات خلال آخر عامين ولا تقل التقارير السنوية عن تقدير كف ، أو امتياز له دراية وخبره بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية والقدرة على حل المشكلات في الازمات، على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من شئون العاملين موضحاً بها ما يلى :-

- الاسم / تاريخ ومثل الميلاد / الجنسية / تاريخ الاشتغال بالتعليم / الوظيفة الحالية وتاريخها

- القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة / المؤهلات الدراسية وتاريخها الاعارات السابقة والاجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها / الجزاءات أن وجدت وتاريخها

وتاريخ محوها خلال أخر عامين التقارير السنوية للأعوام 2023و 2023

- العنوان / رقم تليفون المنزل / الموبيل وتليفون العمل .

- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الامراض عموماً وصلاحيته للعمل بالخارج .
 







وزارة التربية والتعليم

وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال

البعثات التعليميه



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