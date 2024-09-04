وزارة التعليم تعلن عن شغل وظيفة وكيل للبعثة التعليمية بالصومال

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن شغل وظيفة وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال وذلك للعام الدراسي 2024/2025، مشيرا إلي أنه على من يرغب في شغل هذه الوظيفة من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية التقدم للإدارة العامة للإعارات الخارجية بالوزارة بطلب لشغل هذه الوظيفة .

وحددت شروط التقدم وظيفة وكيل للبعثة التعليمية المصرية بالصومال:

- ألا تقل وظيفة المتقدم عن مدير عام درجة تخصصية تعليم أو مدير إدارة بدرجة كبير درجة تخصصية تعليم مع المامة باللغة الإنجليزية.

- ألا يزيد السن في أكتوبر عن 56 سنة طبقا للقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2014.

- ألا يكون وقع علية أي جزاءات خلال آخر عامين ولا تقل التقارير السنوية عن تقدير كف ، أو امتياز له دراية وخبره بالنواحي المالية والإدارية والدبلوماسية والقدرة على حل المشكلات في الازمات، على أن يرفق بالطلب صحيفة أحوال معتمدة من شئون العاملين موضحاً بها ما يلى :-

- الاسم / تاريخ ومثل الميلاد / الجنسية / تاريخ الاشتغال بالتعليم / الوظيفة الحالية وتاريخها

- القرار الوزاري أو الأمر التنفيذي لشغل الوظيفة / المؤهلات الدراسية وتاريخها الاعارات السابقة والاجازات الخاصة بالتعاقد للخارج والجهة التي تعاقد معها ومدتها / الجزاءات أن وجدت وتاريخها

وتاريخ محوها خلال أخر عامين التقارير السنوية للأعوام 2023و 2023

- العنوان / رقم تليفون المنزل / الموبيل وتليفون العمل .

- شهادة طبية معتمدة من جهة رسمية تتضمن خلوه من الامراض عموماً وصلاحيته للعمل بالخارج .

