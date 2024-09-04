جامعة قناة السويس تعلن الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2024-2025.. تعرف عليها

الإسماعيلية-صبرى غانم

أعلنت جامعة قناة السويس عن الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2024-2025، وفقًا للموافقة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الفصل الدراسي الأول يبدأ في 28 سبتمبر 2024.

وتابع "مندور" أن الخريطة الزمنية تشمل أيضا فترة امتحانات منتصف الفصل الدراسي، التي ستجرى من 2 إلى 14 نوفمبر 2024، مع استمرار المحاضرات.

وأضاف رئيس الجامعة، أن امتحانات العملي تبدأ في 14 ديسمبر 2024، مع استمرار المحاضرات النظرية.

كما ستنطلق امتحانات التخلفات ومواد المتطلب من 28 ديسمبر 2024 وحتى 2 يناير 2025.

وينتهي الفصل الدراسي الأول في 2 يناير 2025، ويشمل الفصل مدة دراسة وامتحانات عملي ومتطلب تبلغ 14 أسبوعًا.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 4 يناير 2025، وتنتهي في 23 يناير 2025. بعد ذلك، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من 25 يناير 2025، وتنتهي في 6 فبراير 2025.

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة دراسية منظمة وفعالة لطلابنا، كما أعرب الدكتور ناصر مندور عن تطلعه إلى عام دراسي مثمر ومليء بالفرص التعليمية، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تحسين الجداول الدراسية وتقديم أفضل تجربة تعليمية ممكنة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الدراسة وإعطاء الطلاب الوقت الكافي للتفوق أكاديميًا، معرباً عن تمنياته للطلاب بعام دراسي موفق يعزز تجربة الطلاب الأكاديمية وتلبية احتياجاتهم الدراسية.

هذا وتستعد جامعة قناة السويس لاستقبال ما يقرب من 12 ألف طالب وطالبة من الطلاب الجدد وما يزيد عن 40 ألف طالب وطالبة قدامى.