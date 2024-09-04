جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا حول وفيات القلب المفاجئة

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت جامعة قناة السويس ممثله في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برنامجًا تدريبيًا متقدمًا تحت عنوان "وفاة القلب المفاجئة ـ الأسباب والوقاية".

وأشار الدكتور ناصر مندور ، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أهمية هذه المبادرة في تحسين مهارات المجتمع في التعامل مع حالات الطوارئ، مؤكدًا على التزام الجامعة بتوفير التدريب الذي يعزز من قدرات الأفراد على التصرف بفعالية في الأوقات الحرجة.

وأضاف " مندور" أن هذه الفعاليات تسهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الحياة.

فيما أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن البرنامج التدريبي قدم تجربة تعليمية متكاملة، حيث شهدت تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين وتطبيقًا عمليًا للمهارات المكتسبة، مما يعزز من دور الجامعة كمركز رائد في التعليم والصحة المجتمعية.

أقيمت الفعالية في قاعة الفيديو كونفرنس بالجامعة، حيث حضرها 60 مستفيدًا ومستفيدة من مختلف المجالات.

افتتح البرنامج الدكتور نادر النمر ، عميد كلية الطب، الذي سلط الضوء على أهمية هذا التدريب في رفع مستوى الوعي الصحي وتزويد الأفراد بالمهارات الضرورية للتعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالقلب.

وأشار إلى أن البرنامج يعكس التزام الجامعة بتقديم برامج تعليمية متخصصة تساهم في تحسين صحة المجتمع.

كما قدمت الدكتورة عبير هجرس ، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلمة أكدت فيها أن البرنامج يهدف إلى توفير التدريب النظري والعملي في مجال الإسعافات الأولية، مع التركيز على الوقاية من أزمات القلب وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ بفعالية.

وأضافت أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والوقاية من الحالات الطارئة.

شهد افتتاح البرنامج التدريبي الدكتورة مروة عرابي نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة جميلة نصر أستاذ القلب والأوعية الدموية ونقيب الأطباء بالإسماعيلية ولفيف من أساتذة كلية الطب

شارك في تقديم المحاضرات مجموعة من الخبراء البارزين، هم : الدكتور أحمد تاج الدين أستاذ مساعد القلب والأوعية الدموية و الدكتور أحمد صلاح سالم ،أستاذ مساعد القلب والأوعية الدموية ، حيث تناولوا بالشرح كيفية استخدام جهاز الصدمات الآلي وأهمية التدرب على الإجراءات الإسعافية.

كما قدمت الدكتورة إيمان الشريف، مدرس الباطنة والغدد، معلومات قيمة حول التعامل مع حالات الطوارئ الأخرى مثل النزيف والتسمم والإغماء.

ركز البرنامج على مجموعة من الأهداف الأساسية، بما في ذلك تعريف المشاركين بالإسعافات الأولية، أهمية التدرب عليها، وكيفية استخدام جهاز الصدمات الآلي. وقد تناول البرنامج أيضًا كيفية التعامل مع حالات النزيف، انسداد مجرى الهواء، الجرعة الزائدة من الأدوية، الصدمة، والتشنجات.

نظم البرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

