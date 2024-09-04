تحرير 15 محضرا تموينيا وضبط 200 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج، برئاسة على لطفى، وبالتعاون مع مديريات "التموين، والصحة، والطب البيطرى، وسلامة الغذاء، ومباحث التموين"، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة، ومتابعة ضبط الأسعار، ومراجعة تراخيص المحال، ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق والمطاعم، ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من صلاحية المواد المعروضة للمواطنين.



وأسفرت الحملة عن إعدام 55 كيلو لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 15 محضرا متنوعا، والتحفظ على 200 كيلو "لحوم ومجمدات، وكبدة وبانية دجاج"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة تلك المخالفات للنيابة.