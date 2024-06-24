حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة والمخلفات بنطاق حي شرق سوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، حملات نظافة مكبرة بنطاق الحي، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع تراكمات القمامة أولا بأول.

وأوضح على لطفى رئيس الحى، أن الحملات استهدفت مناطق "الأرقم وتفرعاتها، والمزلاوي، ومحيط مسجد الصحابة، وبنك الدم، والتأمينات الاجتماعية، وشارع خلف الإذاعة، وأمام مديرية الضرائب، وشارع ترعة باجا الشرقي، وخلف مدرسة النصر، وشارع أحمد لطفي، وقطاعات مدينة ناصر، وشارع أسيوط سوهاج، وشارع النبوي المهندس" .

يذكر أن محافظ سوهاج قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ حملات النظافة خلال الفترة المسائية، وذلك حفاظا على سلامة العاملين بقطاع النظافة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة .