اليوم السابع
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تجديد تعيين الدكتورة سهير قنديل عميدا للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 12:15 ص
تجديد تعيين الدكتورة سهير قنديل عميدا للمعهد العالى للخدمة الاجتماعية بالقاهرة الدكتورة سهير قنديل
كتب محمد تهامى زكى

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احتفلت أسرة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، بقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتجديد الثقة في الدكتورة سهير قنديل، عميد المعهد، لقيادة المعهد لعام دراسي جديد.


وقدمت أسرة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة طلابا وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بخالص التهنئة للدكتورة سهير قنديل على ثقة وزير التعليم العالي في تجديد تعيينها لعام جامعي جديد متمنين لها دوام التوفيق والسداد والرقي.

معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة
معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة


وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أصدر القرار وزاري الوزير رقم 1551، بتجديد تعيين الدكتورة سهير علي عبد الحليم قنديل، للعمل عميداً للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة للعام الدراسي 2024/2024، بناءً على القرار الوزاري رقم 2112 بتاريخ  16/8/2023 وكتاب الجمعية المصرية للدراسات الاجتماعية بتاريخ 5/8/2024.

قرار وزير التعليم العالى
قرار وزير التعليم العالى

 







وزير التعليم العالي

الدكتورة سهير قنديل

معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة

معهد الخدمة الاجتماعية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية



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