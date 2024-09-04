انطلاق دورى المصالح الحكومية والأحياء الشعبية بالقليوبية بمشاركة 15 فريقا

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، فى تنظيم الدورة الرياضية فى كرة القدم والتنس الطاولة للمصالح الحكومية والأحياء الشعبية على مستوى محافظة القليوبية، والتى تقام فعالياتها بمركز شباب كفر الجزار بمدينة بنها، بمشاركة 15 فرقة رياضية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 17 سبتمبر بالتعاون مع منطقة كرة القدم فى القليوبية.

وأكد الدكتور وليد الفرماوي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن هذه الدورة تأتى احتفالا بالعيد القومي للمحافظة، وأيضا فى إطار تفعيل الانشطة الرياضية فى المصالح الحكومية، من خلال اللجان الرياضية للعاملين بالمصالح الحكومية، والتى يتم فيها توزيع جوائز ومكافآت للفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية الشباب والرياضة فى القليوبية تواصل تنفيذ الأنشطة والبرامج الرياضية فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية، وفقاً للخطة السنوية التى ينفذها قطاع الشباب والرياضة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة.

كما أكد الفرماوي، أن دوري المصالح الحكومية فى محافظة القليوبية يضم 25 فريق كرة القدم من اللجان الرياضية فى المصالح الحكومية مقسمة على 4 مجموعات، وأيضا بطولة تنس الطاولة والتي يشارك فيها 14 لاعب من 14 مصلحة وهيئة حكومية، مقسمين على 4 مجموعات.