اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 01:46 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون بشأن الدعم الإنمائى فى فلسطين واليمن

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 01:00 ص
الكويت وبريطانيا تبحثان التعاون بشأن الدعم الإنمائى فى فلسطين واليمن الكويت - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث نائب وزير الخارجية الكويتى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال لقائه مع وزيرة الدولة للتنمية فى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة آناليس دودس، مجالات التعاون الثنائية المرتقبة بشأن التمويل والدعم الإنمائى فى كلٍ من فلسطين واليمن.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية الثلاثاء على هامش أعمال الدورة ال (21) لمجموعة التوجيه الكويتية - البريطانية المشتركة، والتى تعقد أعمالها فى العاصمة البريطانية "لندن".

وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى المجالات الإنمائية والإنسانية.

 

 







الكويت

اخبار الكويت

جراح جابر الأحمد الصباح

بريطانيا

لندن

آناليس دودس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة