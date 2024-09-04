الصحة تشارك فى الاجتماع الدولى حول آلية تنفيذ الخطة العالمية لمنع ومكافحة العدوى

كتب وليد عبد السلام

شاركت وزارة الصحة والسكان في الاجتماع الدولي حول آلية تنفيذ الخطة العالمية لمنع ومكافحة العدوى، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، بحضور الدكتورة سالي محي الدين مدير إدارة مكافحة العدوي بوزارة الصحة وعدد من قيادات منع ومكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية ، والعديد من الخبراء بمعظم الجهات والهيئات العالمية الكبرى المختصة بمنع ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مسئولي منع ومكافحة العدوى ممثلين عن بعض الدول ومن ضمنها مصر.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال الاجتماع الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، تم استعراض التوجهات الاستراتيجية للخطة العالمية لمنع ومكافحة العدوى، والتي تشمل التزام الدول ووضع السياسات، والبرامج النشطة لمنع ومكافحة العدوى، والتنسيق والتكامل بين برنامج منع ومكافحة العدوى، وكافة البرامج والقطاعات الأخرى، مستهدفة مقدمي الرعاية الصحية في تخصصات منع ومكافحة العدوى والمسار الوظيفي للمتخصصين في المجال، من خلال اتخاذ الاجراءات بناءً على جمع البيانات وتحليلها، والدعم والتواصل، والبحث العلمي، ودعم الهيئات والجهات ومتخذي القرار.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم التشاور في خطوات وآلية تنفيذ تلك التوجهات، استعدادا لإصدار منظمة الصحة العالمية، الدليل الإرشادي الذي يشتمل على الخطوات التنفيذية؛ لخطة منع ومكافحة العدوى، لحث ودعم دول العالم على إصدار وتنفيذ خطة وطنية لمنع ومكافحة العدوى.



وتابع "عبدالغفار"، أنه خلال الحلقات النقاشية والحوارية، تم عرض ملصق عن برنامج مكافحة العدوى في مصر منذ عام 2003، طبقاً للعناصر الرئيسية لمنع ومكافحة العدوى والمحددة من منظمة الصحة العالمية، متضمناً أهم الأنشطة والإنجازات والخطط المستقبلية، حيث تم الإشارة إلى مدى كفاءة وفعالية الهيكل التنظيمي لمنع ومكافحة العدوى في مصر على جميع المستويات، وذلك من خلال الإصدارات الدورية للدليل القومي لمكافحة العدوى طبقاً للتحديثات والمستجدات الوطنية والعالمية، والذي يرسم سياسات الدولة المصرية، بمنع ومكافحة العدوى، والبرنامج القومي الإلكتروني لترصد عدوى المستشفيات والذي يعمل على جمع وتحليل البيانات بهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية؛ لخفض معدلات العدوى، والخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات والتي تعمل على ترشيد استخدام مضادات الميكروبات لمواجهة الخطر العالمي الخاص بالميكروبات متعددة المقاومة لمضادات الميكروبات، والمساهمة في منح مصر "الشهادة الذهبية"، على مسار القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي سي من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالتنسيق والتعاون بين كافة القطاعات المعنية بوزارة الصحة والسكان، ودور القيادة الداعمة في نجاح نموذج برنامج مكافحة العدوى والمقاومة لمضادات الميكروبات في مصر، الأمر الذي يعكس مدى الأهمية التي توليها القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري بصفته المكون الأهم لنهضة وصحة المجتمع.