منظمة الصحة العالمية تنشر 10 معلومات جديدة بشأن جدرى القرود

كتبت أمل علام

نشرت منظمة الصحة العالمية 10 معلومات جديدة بشأن جدرى القرود بعد إعلان المنظمة جدرى القرود يوم 14 أغسطس بأنه حالة طوارئ صحية تثير قلقا دوليا.

1. لا يوجد علاج شافٍ لجدرى القرود ولقاح الجدرى فعال بنسبة 85%.

2. جدرى القرود لا يمثل وباء أو جائحة عالمية حتى الآن وليس هو المرض "X".

3. تسجيل 900 حالة من 12 دولة من 22 دولة بإقليم شرق المتوسط وحالة وفاة واحدة فقط.

4. العالم يسجل 100 ألف حالة منذ عام 2022 وحتى الآن.

5. المنظمة لا توصى بإعطاء لقاح جدري القرود لجميع فئات المجتمع.

6. دراسات وأبحاث جديدة على لقاحات ومضادات فيروسات لجدرى القرود.

7. تصنيف إقليم شرق المتوسط بالنسبة لجدرى القرود متوسط الخطورة.

8. مراعاة الحالة النفسية والوصم لمريض جدرى القرود.

9. يمكن لجدرى القرود أن يصيب أى شخص حتى الأطفال وتتم عدوى الجنين من الأم.

10. كبار السن محميون من الإصابة بسبب تلقيهم لقاح الجدرى عام 1985.