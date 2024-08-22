الصحة توجه المستشفيات بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى لمواجهة الأمراض الوبائية

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان جميع المستشفيات العامة والمركزية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، وذلك فى إطار إجراءات مواجهة عدوى جدرى القرود.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، إنه لم يتم تسجيل إصابات محلية حتى الآن بالمرض.

وعرَّفت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المشتبهة إصابتها بمرض جدري القرود، هي أى شخص فى أى عمر ولديه طفح جلدى غير معروف السبب، مع وجود واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- ارتفاع في درجة الحرارة يصل إلى 38.5 درجة.

- تورم في الغدد الليمفاوية.

- صداع.

- آلام بالجسم أو العضلات آلام بالظهر.

- ضعف عام.

جدير بالذكر، أن فيروس M Pox المعروف سابقا باسم جدري القرود، ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب، وعادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على سطح راحة اليد.