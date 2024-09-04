الرئيس السيسى يعزى خادم الحرمين وولى العهد السعودى فى وفاة الأميرة لطيفة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وللشعب السعودي الشقيق، في وفاة المغفور لها الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.
الرئيس السيسى يعزى خادم الحرمين وولى العهد السعودى فى وفاة الأميرة لطيفةالأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:50 م
الرئيس السيسي
كتب محمد الجالى
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