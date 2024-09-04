اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 06:22 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول - لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء العقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.







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