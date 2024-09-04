الإمارات تتضامن مع مصر وتدين وتستنكر بشدة التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا

وكالات الأنباء

أَعربَت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مصر، فى مواجهة المزاعم والإدعاءات الإسرائيلية، بشأن محور فيلادلفيا، كما أدانت واستنكرت بشدة التصريحات الإسرائيلية المسيئة، فى هذا الصدد، والتى تُهدد الاستقرار، وتُفاقم الأوضاع فى المنطقة.

وأَشادت، وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان بجهود مصر، التى تبذلها إلى جانب دولة قطر، والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، معربة عن أملها بأن تُسفر عن تهدئة تقود لإنهاء الحرب، بما يُجنب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة، وبما يُسهمْ في ترسيخ دعائم الاستقرار، وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة.

ودعت الإمارات، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد، وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر، وعدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدةً رفض دولة الإمارات لكافّة المُمارسات المُخالفة لقرارات الشرّعية الدُولية، والتي تهُدد بالمزيد من التصعيد.

كما شدّدت الوزارة، على أهمية دعم كافّة الجهود الإقليمية والدّولية المبذولة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قُدماً، وكذلك وضع حد للمُمارسات غير الشرّعية التي تُهدد الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.