لصحة العظام.. اعرف العلاقة بين فيتامين د والكالسيوم

كتبت - ميرفت رشاد

عندما تفكر في فيتامين د ، من المحتمل أن تتبادر إلى الذهن أشعة الشمس ، وعلى الرغم من أننا تعلمنا على مدى عقود أن فيتامين (د) يحتوي في الواقع على مجموعة كاملة من فوائد الجسم بالكامل بما في ذلك دعم جهاز المناعة وتعزيز وظيفة الغدة الدرقية ، وإليك ما يجب معرفته حول كيفية عمل فيتامين د والكالسيوم معًا في جسمك ، ولماذا من المهم جدًا الحصول على ما يكفي من فيتامين أشعة الشمس إذا كنت ترغب في الحفاظ على عظام صحية مدى الحياة، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

كيف يعمل فيتامين د والكالسيوم في الجسم؟

فيتامين (د) هو في الواقع هرمون يعمل على الحفاظ على مستويات مناسبة من الكالسيوم المنتشر في الجسم اللازم لتمعدن العظام ، وتسهيل انقباض العضلات ، والسماح للأوعية الدموية يوسع ، ويدعم إفراز الهرمون ، ويحافظ على الإشارات العصبية المناسبة.

يتعلق الأمر برغبة الجسم في الحفاظ على التوازن في مستويات الكالسيوم ، يلعب فيتامين د دوره من خلال زيادة امتصاص الكالسيوم حسب الحاجة للحفاظ على المستويات المطلوبة في الدم ، في نطاق ضيق نسبيًا.، خلال العقود القليلة الماضية ، أدرك الباحثون أن فيتامين (د) يجعل هذا يحدث عن طريق زيادة امتصاص الكالسيوم في الأمعاء (من الأطعمة والمشروبات والمكملات الغذائية التي نستهلكها) من أجل نقل الكالسيوم الذي تحصل عليه من هذه المدخلات إلى مجرى الدم، الوظيفة الرئيسية لفيتامين (د) في تنظيم الكالسيوم هي زيادة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء ، والتي تعد الموقع الرئيسي لامتصاص معظم المغذيات الدقيقة.

بشكل أساسي عندما تكون مستويات الكالسيوم في الدم منخفضة ، يحفز فيتامين د زيادة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء حتى لا يتسرب الكالسيوم من العظام ، بالإضافة إلى هذا الإجراء المعوي الأولي ، يمكن لفيتامين د أيضًا أن يعمل على سحب الكالسيوم من العظام .

كيف يؤثر نقص فيتامين د على الكالسيوم والصحة؟

نظرًا لأن فيتامين (د) يلعب دورًا مهمًا في تنظيم كمية الكالسيوم المتاحة للجسم للاستخدام ، فإن صحة العظام يمكن أن تدفع الثمن عندما تقصر في الحصول على فيتامين أشعة الشمس ،حتى إذا كنت تتناول ما يكفي من الكالسيوم ، فهو غير فعال إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين (د).

في الواقع ، من خلال الحد من امتصاص الكالسيوم النشط ، يؤثر نقص فيتامين (د) بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائي للعظام ، وهي الدورة المستمرة التي من خلالها تنقلب العظام وتنمو بمرور الوقت ، يمكن أن يساهم ذلك في تحسين صحة العظام .

لكي تعمل علاقة فيتامين د والكالسيوم بشكل صحيح ، من المهم الحفاظ على تناول متوازن لكلا المغذيين ، في حين أن منتجات الألبان هي واحدة من أغنى مصادر الكالسيوم وأكثرها توفرًا بيولوجيًا ، لحسن الحظ لمن لا يتناولون منتجات الألبان ، يمكنك الحصول على الكالسيوم من مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية وكذلك البروكلي والسلمون ، ولا تنس أن فيتامين (د) يصعب الحصول عليه بكميات كبيرة من خلال الطعام ، على الرغم من أنك ستجد البعض في الأسماك الدهنية.