أستاذ جلدية يوضح أضرار جلسات التقشير على البشرة خلال ارتفاع درجات الحرارة

كتبت مروة محمود الياس

البشرة مرآة الصحة، فمن منا لا يحرص على أن يحظى ببشرة صحية وجيدة، ومظهر جذاب فى حالة مثالية؟!.

البشرة عنوان جمال المرأة والعناية بها ضرورة يومية.

المرأة بشكل خاص تهتم ببشرتها كثيرًا، فالنساء يعتبرن العناية بالجلد هى من المهام اليومية التى لا غنى عنها للتمتع بمظهر مشرق وصحى، حتى أن أغلب النساء فى الآونة الأخيرة أصبحن يضعن "روتينًا يوميًا" للعناية والحفاظ على جلد الوجه واليدين وكذا الجسم، وتتبارى أغلبهن فى مواكبة الموضة وآخر صيحات العناية بالبشرة فتخضع لجلسات متقدمة فى هذا الأمر.

جلسات التقشير.. متى تصبح ضارة؟!

حذر الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى، من القيام ببعض جلسات التقشير للوجه والجسم المنتشرة فى الآونة الأخيرة، مضيفًا أنه أصبحت المغالاة فى تلك الجلسات "موضة"، تسعى للحصول عليها أغلب السيدات والفتيات، دون النظر لحاجة بشرتها الحقيقية لمثل هذه الجلسات من عدمه.

وقال "سليمان" من المغالاة تكرار القيام لجلسات تقشير البشرة بمسمياتها وأنواعها المختلفة، دون استشارة طبيب جلدية مختص، يبحث حالة البشرة والجلد بشكل كامل، ويحدد لكل سيدة مدى احتياجها لتلك الجلسات من عدمه، وأوضح أن كل بشرة تختلف عن مثيلاتها عند كل سيدة، لذا يجب أن يتم تحديد ما تحتاجه كل سيدة وفقًا لحالة جلدها.

سبتمبر عدو البشرة.. تجنبى هذه الأخطاء خلاله

وأكد أستاذ الجلدية أهمية تجنب مثل هذه الجلسات الخاصة بتقشير البشرة خلال شهر سبتمبر القائم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خلاله حتى الآن، بشكل قد يؤدى إلى الإضرار بالبشرة التى تخضع لجلسات تنظيف وتقشير خلاله.

وأوضح، أن الأمر يرجع إلى الأضرار المحتملة التى قد تحدث إذا ما خضعت السيدة لجلسات تقشير الجلد، فقد تعانى من مشكلات جلدية تتمثل فى الإصابة بالبقع الداكنة على سطح الجلد، ويمكن أيضًا الإصابة بالحبوب والالتهابات، ويمكن فى بعض الحالات الإصابة بأكياس المياه والدهون على الجلد ما يدمر سلامته ومظهره.