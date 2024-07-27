لماذا تظهر الحبوب فى الجسم ونصائح بسيطة لعلاجها

كتبت فاطمة خليل

حب الشباب لا يظهر فقط على الوجه بل يمكن أن يظهر أيضًا في مناطق متفرقة بالجسم، وهو التهاب ناتج عن تراكم المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الدهنية في بشرتك عادة ما يتطور حب الشباب على الوجه والصدر العلوي والظهر فقط، لأن هذه هي المناطق التي تتركز فيها الغدد الدهنية، بحسب موقع rightasrain.

العوامل التي تؤدي إلى تكوين حب الشباب في الوجه والجسم تشمل الإجهاد والنظام الغذائي والملابس الضيقة والمكياج الثقيل أو المرطبات والهرمونات والتلوث وسوء النظافة.

كيف يمكنك منع ظهور حبوب في الجسم؟

أفضل طريقة للتعامل مع مشاكل الجلد هي منع حدوثها وإليك أبرز النصائح

ارتدِ ملابس فضفاضة ونظيفة

إذا كانت الحبوب متركزة على ساقيك ، فقد تكون الملابس الضيقة مثل السراويل الضيقة هي السبب.

المقاس الضيق والاحتكاك يمكن أن يهيجا بشرتك ويحبس الزيوت والبكتيريا.

لمساعدة مسامك على التنفس، أضف بعض العناصر الأكثر مرونة إلى روتينك الأسبوعي.

ضع نظامك الغذائي

وجدت بعض الدراسات أن منتجات الألبان والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون يمكن أن تزيد من خطر ظهور حب الشباب ويشمل ذلك الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع مثل الخبز والأرز الأبيض والبطاطس.

إذا كنت تعاني من ظهور البثور بشكل عشوائي، انتبهي إلى ما تأكله لمعرفة ما إذا كانت هناك أطعمة معينة تسبب هذه البثور.

قلل من التوتر

إن تقليل التوتر عامل كبير في منع ظهور البثور، ويمكنك تقليل التوتر من خلال ممارسة تمارين التنفس العميق بالإضافة إلى ممارسة بعض الحركة والنشاط طوال اليوم.

الاستحمام اليومى

يساعد الاستحمام اليومي والنظافة الجيدة في الحفاظ على بشرتك صحية ونقية من خلال إزالة العرق الزائد وزيوت الجسم.



يجب تجنب استخدام مناشف الغسيل أو الفرش أو الليفة في الحمام فهي تجمع البكتيريا بمرور الوقت، ويمكنك في الواقع نقل البكتيريا إلى الحبوب وجعل الأمور أسوأ.



استخدم منظفًا أو صابونًا لطيفًا، أو صابونًا مضادًا للبكتيريا إذا كان لديك بثور على جسمك.

علاج حب الشباب في الجسم

إن استخدام مضاد حيوي موضعي مثل غسول الجسم المضاد للبكتيريا أو مقشر الجسم مع مادة بيروكسيد البنزويل سيساعد في علاج الحبوب.



إن المقشرات الكيميائية - أي منتجات غسول الجسم التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك أو حمض ألفا هيدروكسي (AHA) أو حمض بيتا هيدروكسي (BHA) - ستزيل الانسداد من بصيلات شعرك.

إن تجنب المهيجات مثل الملابس الضيقة أو المكياج الثقيل أثناء ظهور حب الشباب يسمح لبشرتك بالشفاء.

ومع ذلك، فإن ظهور حب الشباب الأكثر استمرارًا أو شدة يتطلب العمل مع طبيب أمراض جلدية للحصول على علاجات متخصصة.

إذا جربت العلاجات القياسية وما زلت تعاني من حب الشباب في الجسم، فقد حان الوقت لاستخدام الريتينويد الموضعي، وهو مكون مرتبط كيميائيًا بفيتامين أ والذي سيزيل أي جلد ميت في مسامك.

بناءً على نوع بشرتك وشدة حب الشباب في جسمك، لديك بعض خيارات الريتينويد. يمكنك شراء منتجات بدون وصفة طبية تحتوي على الريتينول (تركيزات أقل من الريتينويدات)، أو يمكن للطبيب أن يصف لك شكلاً نقيًا عالي التركيز من الريتينويد يسمى تريتينوين.