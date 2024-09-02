وزير العمل يلتقي وفدًا من بنك مصر لبحث بروتوكول استيفاء نسبة تعيين الـ5%

كتبت آية دعبس

استقبل محمد جبران، وزير العمل ، وفدا من إدارة بنك مصر، فى إطار التجهيز لصياغة بروتوكول تعاون بين "الوزارة" و"البنك" بشأن استيفاء تعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة فى البنك.

ووجه الوزير الإدارة المُختصة بالوزارة، بالتواصل مع إدارة بنك مصر للانتهاء من صياغة بروتوكول التعاون، على أن يشمل تحديد البنك لاحتياجاته من ذوى الهمم داخل كل محافظة، لتوفير الأعداد المطلوبة، وأكد الوزير على أن دمج ذوى الهمم فى سوق العمل يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

شارك فى اللقاء من بنك مصر :ندى حمدى رئيس التوظيف، وحسين عماد الدين مساعد مدير عام ادارة التحالفات الاستراتيجية بنك مصر، وميرنا عزت كبير مصرفين ادارة التحالفات الاستراتيجية..ومن وزارة العمل :هبه أحمد مدير عام إدارة التشغيل، وأميره ممدوح أخصائى بنية تحتية وتأمين معلومات بمركز معلومات الوزارة.