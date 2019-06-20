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معهد التغذية: مطبخ لتعليم الأمهات التغذية الصحية لأطفالهن بالمجان

الخميس، 20 يونيو 2019 02:38 م
معهد التغذية: مطبخ لتعليم الأمهات التغذية الصحية لأطفالهن بالمجان تغذية أطفال - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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 أكد معهد التغذية، التابع لوزارة الصحة، أن لدية ما يسمى بالمطبخ التعليمى لتعريف الأمهات بالأغذية السليمة والمفيدة لأبنائهن، والتعليم فيه يتم بشكل نظرى وعملى وجميع خدماته بالمجان.

ويقصد بمطبخ تعليمى مكان لتعليم الأمهات كيفية تجهيز وجبات مغذية ومنخفضة التكلفة لصالح أطفالهن، بما ينعكس على صحتهم، ونموهم، ونشاطهم، وأدائهم فى حياتهم بصفة عامة.

ويشار الى أنه لايوجد أى شروط معينة لكى تأتى الأم للمطبخ التعليمى فى معهد التغذية، فيمكن لأى أم أن تأتى للتعلم  ومواعيد عملة تكون بالتزامن مع مواعيد العيادات، من الساعة 8 ونصف صباحاً، حتى الساعة 2 ونصف ظهراً.

 تعليم الأمهات فى المطبخ التعليمى من خلال أجزاء نظرية ويتم إعطاؤهن معلومات علمية عن كيفية تغذية أبنائهن، وهناك شق عملى؛ فمثلاً «فطام الطفل»، يتم عمل وجبات من الحبوب أو الوجبات الموجودة بالسوق المحلية؛ فبدلاً من الوجبات الجاهزة من السوق المحلية، يتم تعليمها وجبات تعدها لأطفالها بطريقة آمنة، ومغذية لهم.


معهد التغذية

المطبخ التعليمى

الوجبات

اطفال المدارس

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