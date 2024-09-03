اليوم السابع
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نائب وزير الصحة يؤكد على سرعة الانتهاء من تشغيل المعمل المتنقل خلال شهرين

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 10:43 ص
نائب وزير الصحة يؤكد على سرعة الانتهاء من تشغيل المعمل المتنقل خلال شهرين الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع الإدارة المركزية للمعامل، لمناقشة مستجدات الخطة التنفيذية لمشروع مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع يأتي في إطار العمل على تطوير خدمات التحاليل المعملية، للارتقاء بالمنظومة الصحية، والنهوض بالصحة العامة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتا إلى أن نائب الوزير ناقش خلال الاجتماع الوضع الحالي للمعامل المركزية وخطة الانتقال إلى المقر الجديد بمدينة بدر، إضافة إلى خطة التشغيل، من حيث توفير القوى البشرية المدربة، والأجهزة والمستلزمات الطبية، ونظم المعلومات، مؤكدا على ضمان استمرارية تقديم الخدمة بأعلى جودة.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير ناقش خطة تجهيز معمل متنقل ، وعمل سيارتي تحاليل «Lab Mobile» ، لافتا إلى أن المعمل المتنقل يحتوي على كواشف سريعة وحديثة ، للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا  والمناطق الحدودية التي يصعب الوصول إليها ، لتوفير خدمة معملية بأعلى جودة للمواطنين، مؤكدا على سرعة الانتهاء من التشغيل خلال شهرين لافتا الى أن الدكتور عمرو قنديل ناقش  أيضا خلال الاجتماع ، خطة عمل الإدارة العامة لاختبارات نواقل الأمراض والتصنيف الحشري المستحدثة، وإجراءات خطة التشغيل الخاصة بها، مؤكدا ضرورة تجهيز 5 معامل مشتركة على مستوى الجمهورية، تضاهي المعامل المركزية في الكفاءة والتجهيزات بالنسبة لتحاليل الأغذية والمياه، مع التأكيد على توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات والكواشف.

وأشار إلى أن نائب الوزير وجه بإعادة تقييم كافة الأجهزة الموجودة بالمعامل المركزية والمشتركة، وإعادة توزيعها للاستفادة منها بالشكل المطلوب، منوها إلى ضرورة المرور الدوري على المعامل المشتركة بالمحافظات، ومتابعتها، وتلافي أي سلبيات حتى تمام الانتهاء منها.

حضر الاجتماع الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة، ومديري الإدارات العامة.







الصحة

المعامل المتنقلة

المعامل المركزية



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