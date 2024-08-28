نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى السلام التخصصى ويوصى بتفعيل النظام الإلكترونى

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، مستشفى السلام التخصصي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات تواجه المواطنين وحلها ورصد أي قصور.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير بدأ جولته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، واطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، ووجه بضرورة تطبيق النظام الإلكتروني في إطار تنفيذ سياسة التحول الرقمي.

أضاف " عبدالغفار" أن نائب الوزير تفقد قسم رعاية الطوارئ واطمئن على حالة المرضى، وتلقيهم الخدمة اللازمة واستمع لآراء ومقترحات الأطقم الطبية.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد قسم الجراحة، وأوصى بتوفير نواقص مستلزمات الجراحة، كما تفقد قسم الأطفال ورعاية الجراحة، وأكمل جولته بتفقده إمكانيات المعمل وأوصى بتفعيل نظام الباركود، وانتقد عدم التزام العاملين، ووجه بتحويلهم إلى التحقيق،كما تفقد قسم الرعاية، وحرص على الاستماع إلى المرضى والتأكد من مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم، ووجه بسرعة اصلاح اي اجهزة معطلة واستبدالها.

وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتور الطيب، استمع إلى تقرير مفصل عن الحالة الصحية للأطفال المبتسرين، وتأكد من عدم وجود نواقص، واستكمل جولته بتفقد قسم الغسيل الكلوي، وحرص على الاستماع إلى المرضى وتأكد من مدى رضائهم عن الخدمة الطبية المقدمة إليهم، كما تفقد قسم الحروق واطمئن على المرضى وأوصى بمراجعة الحالات أثناء تلقي العلاج، والعمل على حل أي تحديات تواجههم.

واستطرد «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد صيدلية الإستقبال، وأوصى بمراجعة أنظمة الإطفاء، بالإضافة لتفقد وحدة الأشعة المقطعية، وأوصى برفع كفائتها، وتفقد غرفة فحص الموجات فوق الصوتية، وأوصى بتغير اي اثاث متهالك ، والاهتمام بأعمال النظافة، كما تفقد قسم العلاج الطبيعي، مختتمًا جولته بمتابعة أعمال تجهيز مركز القلب (تحت الإنشاء)، وتابع أعمال تجهيز وحدات القسطرة.



وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن نائب الوزير انتقد مستوى النظافة العام، وأوصى بحصر كل نواقص الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأوصى بفحص المستشفى بالكامل ومراجعة المخازن، ووجه بمراجعة شبكة الغازات وعقود الصيانة، وأمهل مدير المستشفى أسبوع للعمل على كل التوجيهات والملاحظات، ومراجعة الصيانة، والنظافة، والحماية المدنية، والإجراءات الوقائية.

